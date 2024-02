Charly si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della, parlando anche del paragone proposto da molti con Arturo. Ecco il suo commento: "Sono contento di questi confronti, so che Vidal è stato un grande giocatore, ha raggiunto ottimi risultati, sono contento di essere associato a lui. Devo fare le cose bene, per il giocatore che sono, farò il meglio che posso cercando di arrivare ai migliori risultati. Questo è il mio proposito. Ripeto: grato del paragone, ma ora penso a me stesso".E sulla scelta del club bianconero: "La Juve mi è sempre piaciuta, club grande. Per i migliori giocatori passati di qua, inclusi gli argentini, mi ha sempre attratto. Ora che sono qui, le aspettative sono molto alte e sono disposto a seguirle, è uno dei miei obiettivi, è una delle cose più belle mai successe. Mi sono reso conto che giocare qui richiede grandissime aspettative".