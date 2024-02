Alcaraz parla a Juventus TV

Charly, a Juventus TV, parla così del primo approccio con il mondo bianconero.- "Sì, devo dire che è stato tutto molto rapido. Ma anche molto bene. Il procuratore mi ha detto della Juve e sono rimasto tranquillo, insieme alla mia fidanzata che mi ha aiutato negli ultimi giorni. Dovevo stare solo tranquillo, poteva andare bene o no. Per fortuna è andata bene. Sono molto contento di questi primi giorni alla Juventus e sono molto contento di essere qui"."Devo dire che arrivare a Torino, arrivare alla Juventus è un sogno. So che dovrò impegnarmi molto per centrare gli obiettivi con la Juve e i miei. La prima impressione è pazzesca, ci giocavo alla play con la Juve e adesso sono qui"."Un onore vestire questa maglia, conoscendo il percorso dei buoni giocatori argentini passati da qui. Arrivare è molto bello. Ho visto tante partite con Di Maria, Paredes, Dybala. Molto bello"."Come calciatore come sono? Sempre giocato a centrocampo, sia a sinistra che a destra, è il ruolo in cui mi trovo meglio. Porto garra, voglia di giocare, di vincere. Sono molto competitivo, non mi piace perdere. Darò il massimo per ottenere grandi risultati per me e per il club"."Da bambino mi è piaciuto sempre Ronaldo. Per me e per tanti. In Argentina Matias Zaracho, mi è sempre piaciuto come giocava, come si allenava. L'ho sempre ammirato. Ma Ronaldo è stata la più grande ispirazione"."Sono molto contento di essere arrivato qui. Ringrazio i tifosi, grazie per i messaggi su Instagram. Sono molto felice. Voglio che sappiano che quando porterò questa maglia lo farà al massimo".