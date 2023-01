Presente in una live di Twitch con una sua amica e con il fenomeno social "il Rosso", Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary Blasi ha parlato anche del calcio, il mondo di suo papà."Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma. La Lazio? No dai, l'Inter a 'sto punto... Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli. Ilary tifa Lazio? No, no, lei non tifa proprio".