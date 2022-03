Siamo alla vigilia di una delle gare più significative dell'intera stagione della Juve. Domani sera infatti, all'Allianz Stadium si presenterà il Villarreal di Unai Emery, in quella che sarà la sfida di ritorno degli ottavi di Champions. Dopo le eliminazioni subite negli ultimi 3 anni per opera di Ajax, Lione e Porto, i bianconeri vogliono sfatare questo taboo e tornare a passare un turno ad eliminazione diretta che, non avviene ormai dal 2018. L'ultimo pass strappato dalla Vecchia Signora in un doppio confronto è stato quello ai danni dell'Atletico Madrid, nella notte in cui Cristiano Ronaldo decise di mandare a casa i Colchoneros praticamente da solo.