Quanto sta accadendo ai confini tra Ucraina e Russia non lascia indifferenti il mondo dello sport e i suoi protagonisti. Durante il match di Champions League tra Benfica e Ajax, l'attaccante ucraino Yaremchuk - autore del gol del 2-2 - ha esultato mostrando una maglia con il Tridente, simbolo della sua patria. "Per me è molto difficile parlarne e la situazione nel nostro Paese è davvero complessa - ha detto poi a Sky Sport -, io faccio il mio lavoro qui ma penso ai miei connazionali".