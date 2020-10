Ognjen Vukojevic, assistente di Mircea Lucescu sulla panchina della Dinamo Kiev, ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League che ha visto la sua squadra venire inserita nel girone con Juventus e Barcellona: "Ottimo sorteggio: sfideremo due delle migliori squadre d’Europa e Ronaldo e Messi, i migliori giocatori dei nostri tempi. Sarà una grande esperienza sia per il nostro club che per i giovani che abbiamo: avranno un grande impulso nel loro sviluppo, giocando certe partite. Certo, non sarà facile, ma dobbiamo provarci, sforzarci di mostrare il nostro calcio in ogni partita senza avere paura di nessuno".