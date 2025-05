Bagarre totale per la Champions, 4 squadre in 1 punto: il prossimo turno è da brividi e può essere decisivo

2025 Getty Images

Tutto aperto, per non dire apertissimo sul fronte Champions League. La quartultima giornata di campionato riconsegna una classifica di Serie A da brividi e incredibilmente corta per quanto concerne dal quarto posto in giù. Dopo 35 giornate, infatti, ci sono qualcosa come quattro squadre raccolte in appena un punto. Tutto vero.Juventus 63, Roma 63, Lazio 63 e Bologna 62. Quattro squadre in un punto, dunque. Quattro squadre per un solo posto al sole che vale l'ambitissimo pass per la massima rassegna continentale per ordine d'importanza. Una bagarre semplicemente da brividi che ha visto la Juve reggere in qualche modo l'urto strappando un pari prezioso in quel di Bologna e il roboante rientro delle romane, con la Roma di fatto protagonista di una rimonta dai tratti epici.

Prossimo turno da brividi: sarà decisivo?

36esima giornata: il programma

Milan-Bologna (venerdì 9 maggio, ore 20.45)

Lazio-Juventus (sabato 10 maggio, ore 18.00)

Atalanta-Roma (lunedì 12 maggio, ore 20.45)





La lotta al quarto posto: la classifica

3° Atalanta 68 punti (35 partite giocate)

4° Juventus 63 punti (35 partite giocate)

5° Roma 63 punti (35 partite giocate)

6° Lazio 63 punti (35 partite giocate)

7° Bologna 62 (35 partite giocate)

8° Fiorentina 59 punti (35 partite giocate)

9° Milan 54 punti (34 partite giocate)

E a 180 minuti dalla fine del campionato, la sensazione è che ulteriori colpi di scena e ribaltoni siano decisamente probabili. Mancano infatti tre giornate al termine della stagione 2024/25 della Serie A e da qui alla fine gli incroci e gli scontri diretti saranno ancora molteplici. La sensazione è che questo rush finale, per dirla in gergo ciclistico, si risolverà soltanto a pochi metri dal traguardo.Se qualcuno pensa che il 'grosso' delle emozioni sia già stato vissuto, probabilmente non ha ancora preso visione di cosa propone il calendario della prossima giornata, la 36esima. La terzultima di questo entusiasmante campionato. Nello stesso turno, infatti, andranno in scena tre partite che potrebbero indirizzare in maniera piuttosto importante la corsa al quarto posto.Venerdì 9 maggio, il Bologna sarà di scena a San Siro contro il Milan - in un vero e proprio antipasto della finale di Coppa Italia - mentre poco meno di ventiquattro ore più tardi toccherà proprio alla Juventus giocarsi le sue carte allo Stadio Olimpico facendo visita alla Lazio che, in questo momento, ha gli stessi punti dei bianconeri.A concludere il turno, nel vero senso della parola, lunedì 12 sarà la volta della Roma che dopo una strepitosa rimonta sarà chiamata a fare visita all'Atalanta, la quale a sua volta vuole blindare il terzo posto in classifica.