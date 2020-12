Ryan Gravenberch è un obiettivo di mercato della Juventus per innervare di qualità ed energie il proprio centrocampo. Il giovane centrocampista dell'Ajax però stasera è stato protagonista in negativo per la sua squadra, propiziando la vittoria dell'Atalanta facendosi espellere nell'ultimo quarto d'ora. Già ammonito, ha sbracciato irregolarmente sul viso del Papu Gomez rimediando il secondo cartellino giallo. Pochi minuti dopo la Dea ha segnato con Muriel, qualificandosi agli ottavi di Champions League a scapito dell'Ajax. Una serata no di un giocatore destinato però a diventare un grandissimo.