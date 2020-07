Sole, mare, ombrelloni e notti europei. Manca ancora un mese per immergerci nella magia di Lisbona per assistere alla fase finale della Champions League. Il format sarà innovativo, una Final Eight nella capitale del Portogallo ideata in seguito all’emergenza coronavirus e alla compressione del calendario. Venerdì 10 giugno ci saranno i sorteggi di quarti, semifinali e quindi finale. Tra le squadre già qualificate ci sono Atalanta, Lipsia, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, mentre completeranno il tabellone le squadre che avranno la meglio nel ritorno degli ottavi di Champions League: Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea. Da ricordare, non sono previste restrizioni, dai quarti di finale in poi sono previste gare anche tra club della stessa nazione.