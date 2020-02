La Juventus si riscopre fragile, ma non solo in questa stagione. La sconfitta contro il Lione è stata significativa, per descrivere l'andamento dell'annata in corso, ma c'è un dato allarmante che preoccupa più che le prove opache viste con la Juve di Sarri. Infatti, l'allenatore non conta, in questo caso: Allegri o Sarri cambia poco, perché la Juventus ha una striscia aperta di tre sconfitte consecutive esterne nelle gare ad eliminazione diretta della Champions League. Atletico e Ajax lo scorso anno hanno aperto una tendenza che si è ripresentata anche quest'anno a Lione: e pensare, che i bianconeri non perdevano contro una squadra francese dal 2009 (0 a 2 contro il Bordeaux).