Sono ufficiali le avversarie delle italiane aglidi. Il sorteggio che si è tenuto poco fa a Nyon ha decretato che l'r affronterà l'Atletico Madrid, lail Bayern Monaco e ilil Barcellona. Quest'ultima è una sfida che dovrà tenere d'occhio con attenzione anche la. La squadra partenopea, infatti, è praticamente l'unica rivale di quella bianconera - escludendo la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri, che avrebbe bisogno di vincere la Coppa "dalle grandi orecchie" - per la qualificazione alin programma nel 2025: per via dei criteri previsti dal ranking UEFA, in caso di approdo in semifinale gli azzurri andrebbero a superare la Vecchia Signora nella graduatoria, assicurandosi un posto nel nuovo e ricco torneo che si disputerà negli Stati Uniti ( NE ABBIAMO PARLATO QUI ).