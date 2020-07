La Juventus fa il conto alla rovescia per l'inizio (o meglio, il ri-inizio) dell'avventura in Champions League, che la vedrà impegnata venerdì 7 agosto nel ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, chiamata a ribaltare il ko per 1-0 dell'andata a fine febbraio. Nel frattempo è arrivata una notizia alquanto significativa per l'altra italiana impegnata in Champions: l'Atalanta, che già qualificata ai quarti affronterà il Paris Saint-Germain (gara secca il 12 agosto). C'è infatti una defezione importante in casa PSG: quella di Kylian Mbappé, che ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia destra.