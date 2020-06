3









La Uefa ha cominciato a deliberare ufficialmente i cambiamenti per le competizioni intercontinentali, così da garantire la ripresa del calcio europeo dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. Ovviamente, la Juventus guarda da diretta interessata, vista la contesa aperta contro il Lione per il passaggio degli ottavi di finale di Champions League. E sarà proprio dal ritorno contro i francesi che ripartirà la competizione, così come da tutti gli altri ritorni degli ottavi rimasti ancora senza esito: infatti, è ufficiale che il 7 e l'8 agosto si giocheranno le ultime gare per decidere le 8 squadre che parteciperanno alle Final 8 (per i bianconeri, dovrebbe essere l'8). Non è però ancora stato deciso il luogo in cui si svolgeranno queste partite, se come naturale in casa di chi ha giocato l'andata in trasferta, o se in Portogallo, nazione che ospiterà poi dal 12 agosto le partite conclusive della Champions.



Nelle prossime settimane, come ha annunciato lo stesso Comitato esecutivo della Uefa, verranno prese decisioni ufficiali a riguardo. E' invece ufficiale, come detto, il luogo e le date per le Final 8, ovvero quarti, semifinali e finale che si giocheranno in gara secca a Lisbona.