Quattro punti. Cioè una vittoria e un pareggio. La Juve ha bisogno innanzitutto di togliersi il peso e il pensiero contro il Ferencvaros: in questo senso, affrontarlo questa sera in casa dev'essere quasi una passeggiata, pure coi tratti della passerella. Il 2 dicembre, l'occasione di chiudere definitivamente il discorso qualificazione contro la Dynamo Kiev, sempre all'Allianz Stadium



PER IL PRIMO POSTO - Basta poco, sì. Neanche due vittorie contro le ultime della classe. Per il primo posto? Servirebbe invece un'impresa: il Barcellona ha vinto 2-0 a Torino, e se dovesse confermare il ruolino di marcia inarrestabile anche in Ucraina, a quel punto Pirlo dovrebbe battere Koeman per 3-0 al Camp Nou. GIA' STASERA - C'è comunque una possibilità di qualificazione, già con una vittoria questa sera. Gli occhi saranno infatti puntati su Dynamo Kiev-Barcellona: se gli ucraini non dovessero battere il Barça, a quel punto andrebbero a due punti con due partite da giocare; se la Juventus dovesse battere il Ferencvaros, andrebbe invece a nove punti. Rendendosi irraggiungibile. Un KO blaugrana invece lascerebbe aperta la qualificazione e non aiuterebbe i bianconeri, costretti a vincere comunque a Barcellona per il primo posto.