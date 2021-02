1









Dopo la sconfitta di ieri sera, la Juventus deve fare i conti per ribaltare il risultato nella gara di ritorno allo Stadium e qualificarsi ai quarti di Champions: il gol di Chiesa contro il Porto tiene ancora a galla i bianconeri, che nella sfida del 9 marzo hanno solo la vittoria a disposizione. Nel dettaglio: per passare la Juve deve vincere 1-0 o con almeno due gol di scarto. Se dovesse finire 2-1 si andrebbe ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori. Con qualsiasi altra vittoria con uno scarto di un solo gol (3-2, 4-3...) passerebbe il Porto in virtù delle reti segnate in trasferta.