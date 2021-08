Questioni di mercato, questioni di liste. Inevitabile pensare alle due cose nello stesso momento, perché alla fine del mercato per la Juve sarà tempo di presentare la lista Champions. Una lista A che può comprendere un massimo di 25 giocatori, di cui 8 Club Trained Players e Home Trained Players, giocatori cresciuti nel club o in Serie A, senza i quali la Lista A si riduce. C'è poi la Lista B, di cui fanno parte gli Under 22 con almeno due anni consecutivi nel settore giovanile juventino: qui figurerebbero Dragusin e Fagioli. E dei grandi chi rischia l'esclusione?Lo riporta Tuttosport.