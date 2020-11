Gerard Piqué e Sergi Roberto salteranno la gara di Champions del Barcellona contro la Juventus, in programma l'8 dicembre al Camp Nou. Ma non solo loro. Piqué ha riportato una distorsione di terzo grado al legamento laterale e una lesione interna e parziale del legamento crociato del ginocchio destro, mentre Sergi Roberto invece ha subito una lacerazione nel retto femorale della coscia destra e rimarrà fuori per circa due mesi. Out anche Sergi Busquets, che ha riportato una distorsione al legamento collaterale del ginocchio.