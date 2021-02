La Juventus si appresta ad affrontare il Porto negli ottavi di finale di Champions League mercoledì sera reduce dalla sconfitta contro il Napoli con successivo allungo dell'Inter in cima alla classifica della Serie A. E con la consapevolezza che i numeri dell'attacco dipendono un po' troppo da Cristiano Ronaldo. E rischiano di dipendere ancora di più da lui nel doppio scontro col Porto. Ronaldo, infatti, è un accentratore di reti nella massima competizione europea. Dei 134 gol complessivi totalizzati in Champions da CR7, 67 sono arrivati nei turni a eliminazione diretta, dove è spesso stato decisivo. E nella Juve, al netto delle uscite di scena contro Ajax e Lione, Ronaldo è stato un autentico dittatore delle marcature juventine: da quando è arrivato nel 2018, nei "dentro o fuori" ha segnato solo lui per i bianconeri (ottavi 2019 vs. Atletico, quarti 2019 vs. Ajax, ottavi 2020 vs. Lione).