Trubin (Shakhtar); Sanusi (Porto), Koundé (Siviglia), Romero (Atalanta), Davies (Bayern Monaco); Pedri (Barcellona), Bellingham (Borussia Dortmund), Reyna (Borussia Dortmund), Szoboszlai (Salisburgo); Jota (Liverpool), Thuram (Borussia Moenchengladbach)



Questa è la top 11 dei giocatori Under 24 stilata dalla Uefa relativamente a questa prima parte di Champions League 2020-2021. Si nota l'assenza di giocatori della Juventus, ma anche la presenza di un solo giocatore delle squadre italiane: il difensore Cristian Romero, ceduto dalla Juve all'Atalanta in prestito. La motivazione dalla dalla Uefa per la scelta di Romero: "Ha portato il suo gioco ad un altro livello dal momento del suo approdo dalla Juventus, trasformandosi in un elemento chiave nello stile di gioco dell’Atalanta".