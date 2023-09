Solo 1-1 per l'r all'esordio insul campo della. La squadra di Simone Inzaghi, schiacciasassi in Serie A, ha trovato un pareggio insperato all'87' con il solito Lautaro, dopo l'iniziale vantaggio firmato da Brais Mendez al 4' che ha complicato non poco i piani mettendo i nerazzurri in seria difficoltà.Vittoria, invece, per il, che ha battuto ilper 2 a 1 non senza un brivido nel finale: dopo il timbro di Giovanninel recupero del primo tempo, infatti, i padroni di casa hanno trovato una rete all'84' con Armindo Tué Na Bangna, fino al clamoroso autogol pochi istanti dopo di Sikou Niakaté che ha riportato sopra gli azzurri.