Se in Italia è stato scongiurato, non lo sarà in Europa: il Var rischia di scomparire. Almeno in Champions League. Il Comitato Esecutivo dell'Uefa, che si riunirà domani chiaramente in forma telematica, potrebbe annunciare che l'ultima parte della massima competizione continentale potrebbe ripartire senza l'ausilio della tecnologia.



DALLA FRANCIA - A riportarlo è RMC Sport, secondo cui il motivo sarebbe l'impossibilità che gli arbitri possano stare vicini nella sala di controllo: all'interno della stanza in cui ci sono var e assistente var (oltre ai tecnici), non si potrebbero mantenere le distanze di sicurezze. L'Uefa pensa perciò di inserire schermi di plexiglass tra le varie postazioni.