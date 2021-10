. Ecco tutte le statistiche riportate dal sito ufficiale della Juventus:"IL CAMMINO - Quattro gare di UWCL disputate fin qui con un totale di 19 gol fatti e 1 subito.L'AVVERSARIO - Il Servette ha raggiunto il secondo turno delle qualificazioni battendo 1-0 il Glentoran e l'Åland United, quindi hanno superato il Glasgow City (1-1 in casa, vittoria 2-1 in trasferta).CHI SI RIVEDE - Le Juventus Women hanno già affrontato il Servette in questa stagione. Il 31 luglio, in amichevole, a Vinovo: successo 4-0 con i gol di Bonansea (doppietta), Girelli e Berti. Bianconere e svizzere si erano affrontate a Vinovo anche la scorsa estate. L’8 agosto 2020 la gara si era conclusa con lo stesso risultato: 4-0 targato Girelli, Cernoia, Staskova e Maria Alves.GOL EUROPEI - Le migliori marcatrici bianconere in assoluto UWCL sono Andrea Staskova e Barbara Bonansea, entrambe a quota 5 reti. Capocannonieri di questa stagione Cristiana Girelli e Andrea Staskova (4)".