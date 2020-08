La Juve si aggrappa a Cristiano Ronaldo per superare il Lione e approdare ai quarti di finale di Champions League. Come scrive il sito ufficiale della Juventus "Cristiano Ronaldo, ha segnato 18 gol nelle sue ultime 12 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta in Champions League, segnando quattro triplette nel periodo, di cui una nella gara di ritorno degli ottavi di finale della scorsa stagione con l'Atletico Madrid".