Un'edizione a suo modo storica: per la prima volta negli ultimi 15 anni, infatti, né Messi né Cristiano Ronaldo parteciperanno a una semifinale di Champions League. L'argentino è stato protagonista in negativo dell'incredibile trionfo del Bayern Monaco: i bavaresi si sono imposti per 8-2 (sì, tutto vero) contro i blaugrana, mentre - come sappiamo - Ronaldo ha patito il Lione nel doppio confronto che ha lanciato gli uomini di Garcia contro la Juventus allora di Maurizio Sarri. Sembra passata un'era geologica, e invece è accaduto solo pochi giorni fa.