La Juventus sta per affrontare gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Parte così la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per club.Questa la classifica delle prime sei posizioni (non viene presa in considerazione la vecchia Coppa dei Campioni e non sono conteggiati i preliminari):Alessandro DEL PIERO 9 retiFilippo INZAGHI 7 retiCristiano RONALDO 7 retiDavid TREZEGUET 5 retiGonzalo HIGUAIN 5 retiPaulo DYBALA 5 retiPer il dato complessivo di Ronaldo con tutti i club, rimandiamo a questa notizia