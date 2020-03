Ilcontinua a fare vittime su vittime, la situazione è sempre più problematica e gli infettati aumentano di giorno in giorno. E' un momento delicato per l'Italia e per il mondo in generale, di conseguenza anche il calcio sta rivedendo i suoi piani per combattere questo virus senza esporsi a rischi di contagio.- Fino ad ora, la Uefa ha ufficializzato che le due partite di Champions League Valencia-Atalanta e Paris Saint Germain-Borussia Dortmund saranno giocate a porte chiuse ( QUI tutti i nostri aggiornamenti LIVE).della prossima settimana, tra le ipotesi c'è anche quella di giocarla in un'altra città o addirittura fuori dall'Italia, o di posticiparla.