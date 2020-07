1









"Ma scusate quando abbiamo vinto la coppa Uefa abbiamo battuto Juve e Bayern o no? E allora ...". Parola di... Carlo Alvino. Lo speaker di Kiss Kiss, noto tifoso giornalista azzurro, ha commentato su Twitter il sorteggio di Champions League: per il Napoli, bloccato dal Barcellona all'andata al San Paolo, potrebbe eventualmente capitare una semifinale con la Juventus. Chiaro, a patto che superi prima i blaugrana, poi eventualmente il Bayern Monaco (in vantaggio per 3-0 sul Chelsea) e che la Juve sconfigga Lione e una tra City e Real Madrid. Tanti 'se', che Alvino supera con un tweet quasi di fiducia.