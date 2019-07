Il presidente della Uefa Alexander Ceferin, ha parlato al Times su alcuni accorgimenti che potrebbero essere apportati alla Champions League in futuro, L'obiettivo, per la Uefa, sarebbe quello di offrire alle squadre come l'Ajax di questa edizione, la possibilità di rigiocare la Champions a prescindere dal piazzamento in campionato. Così, si darebbe continuità a quelle che, altrimenti, rischiano di essere solamente delle belle favole.



LE PAROLE - "Vorremmo proteggere squadre come l'Ajax di quest'anno o Monaco e Leicester in stagioni precedenti. L'Ajax ha giocato le semifinali e ora dovrà vendere tutti i suoi giocatori perché non sa se si qualicherà alla Champions l'anno prossimo. Non penso che dovremmo proteggere troppi club, ma solo alcuni. L'idea è che chi va avanti fino a un determinato turno possa partecipare anche l'anno successivo. Ma per ora ne stiamo solo discutendo. Ci rivedremo l'11 settembre e ne parleremo con le leghe e i club"