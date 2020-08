8









Juve-Lione, -1 alla grande notte. Sul piatto c'è il pass per le Final Eight di Lisbona dove la Juve vuole arrivare a tutti i costi per giocarsi le chance della vittoria finale proprio nella città di Cristiano Ronaldo; dall'altra parte bisogna fare i conti con la realtà e con un risultato da ribaltare per i bianconeri: si riparte dall'1-0 dei francesi con Maurizio Sarri che si gioca il suo futuro in 90'. Se dovesse uscire, infatti, la sua panchina già traballante sarebbe in serio rischio per la prossima stagione.



OSSERVATO SPECIALE - Campo ma non solo però, perché un occhio è sempre puntato sul mercato. L'osservato speciale di Fabio Paratici domani sera sarà Houssem Aouar, centrocampista classe '98 che nella gara d'andata è stato il migliore in campo. E' un punto fermo della squadra di Rudi Garcia e in questa stagione ha trovato la continuità giusta per maturare. Piedi telecomandati e qualità in mezzo al campo, quello che domani sarà un pericolo per Sarri in futuro può diventare un nuovo rinforzo per la Juve.



NECESSITA' - Nelle ultime settimane il presidente del Lione Aulas ha aperto alla cessione del giocatore, ma la prima richiesta di 70 milioni è stata considerata decisamente alta dalla dirigneza bianconera. La sensazione è che i francesi possano venire incontro e abbassare le pretese: con la Ligue 1 conclusa in anticipo il valore dei giocatori è sceso, il Lione ha fallito la qualificazione alla prossima Champions e ha bisogno di fare cassa per sistemare i conti. E anche se dovesse cederlo a una cifra più bassa, il Lione con Aouar farebbe comunque un'importante plusvalenza perché preso a costo zero dal settore giovanile.



CONTROPARTITE - Non sarà una trattativa facile ma le porte sono aperte: gli ottimi rapporti tra i club possono favorire un'operazione che in questo momento deve ancora mettersi in piedi. Al momento i 70 milioni chiesti dal Lione sono troppi ma la Juve sta lavorando per provare a inserire qualche contropartita e abbassare la parte cash: ai francesi piacciono Matuidi e Demiral, già chiesti in passato dal ds Juninho Pernambucano. Idee e sondaggi prima di sedersi al tavolo a trattare. Domani la Juve studierà Aouar da vicino: il presente dice Lione, in futuro può sbarcare in Italia.