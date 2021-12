Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarloha detto la sua sui sorteggi per gli ottavi diparlando anche dellache sfiderà ildi Emery. Ecco le sue dichiarazioni: "Neanche losarebbe stato un avversario facile per i bianconeri, in Portogallo sono primi e mi pare non abbiano ancora perso. Per questa Juve tutti sono un pericolo: le è andata bene che, da prima, non ha beccato PSG o Atletico Madrid nell'urna, in quel caso sarebbero stati problemi seri".