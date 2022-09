Archiviata la sfida di ieri contro il PSG, questa sera inci sarà... "un'altra": è un match anche a tinte bianconere, infatti, quello tra, squadre guidate da due che la Vecchia Signora la conoscono bene, ovvero Antonioe Igor, grandi amici prima che ex compagni di squadra, uniti da un legame che va oltre al mero aspetto sportivo grazie a un bel rapporto costruito proprio negli anni trascorsi insieme all'ombra della Mole (dal 1998 al 2004). Diversi, inoltre, gli ex Juve che scenderanno fisicamente in campo per provare a centrare i primi tre punti di questa edizione della massima competizione europea: sono tutti dal lato Spurs, con Cristian, Dejane Rodrigopronti a far male al Marsiglia dal quale, invece, ha appena compiuto il percorso inverso Arek