"Che tipo di partita mi aspetto? Come ha detto Giorgio, una partita molto complicata, sono una squadra che difende bene". Così ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa. Sottolineando un aspetto importante del Porto: sono letali nelle ripartenze e bravi nel serrare le fila. "Nel girone di Champions hanno avuto quattro o cinque volte la porta inviolata. Stile Atletico Madrid. Bravi a stringersi con le linee da 4. Molta pazienza, non forzare le giocate. Nelle ripartenze sono bravi, hanno giocatori di gamba e forza fisica", ha poi aggiunto il tecnico.