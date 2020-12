L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky: “Il nostro obiettivo dichiarato è quello di crescere e lo stiamo facendo, anche se in alcuni casi in modo lento per alcuni fattori che convergono, che non sono alibi. Giocarci qui la qualificazione all’ultima giornata è una cosa importante ma certifica la nostra crescita”.



ERIKSEN - “Dico che quando il giocatore va in campo è sempre nelle condizioni migliori per dare ciò che gli viene richiesto. Quindi c’è la sua disponibilità totale. Le risposte su Eriksen possono risultare adesso quasi stucchevoli, abbiamo già detto che ci sono calciatori che possono essere importanti dall’inizio, altri entrando. Conte sceglie negli interessi dei calciatori e del club. Massimo rispetto per Eriksen ma le scelte di Conte sono incontestabili. Rosa per vincere? Assolutamente, dico semplicemente che questo ciclo è iniziato con l’arrivo di Conte e muovi calciatori. C’è una serie di situazioni che porta ad avere un processo evolutivo più lento rispetto a squadre già collaudate. Siamo competitivi, non ci nascondiamo, ma voglio dire che non è mai facile conseguire risultati esponenziali”



MERCATO - “La Rosa è questa, le valutazioni possono essere due: a gennaio non è facile trovare calciatori che fanno al caso nostro che possano darci più qualità. Poi c’è contrazione economica e pensare a operazioni importanti è impossibile, ma dobbiamo essere bravi a cogliere le opportunità che si presentato e su quelle posso garantirvi che saremo molto attenti”.