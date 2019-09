Your browser does not support iframes.

Come racconta Calciomercato.com, tra le stelle più lucenti e più costose non ci sono i campioni della Juventus. La classifica di CM, dedicata ai 10 giocatori che valgono di più, ha prodotto una sorpresa: stando ai dati di transfermarkt, non c'è neanche un giocatore di Juventus e Inter nella top 10. Fuori Ronaldo, fuori De Ligt, fuori Lukaku. A che posizione è CR7? Per transfermarkt è al 21esimo posto. Dalla quinta alla prima posizione, ecco i calciatori più importanti - quantomeno economicamente - della Champions League: li trovate nella nostra gallery dedicata.