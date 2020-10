, Angelino, Teté e Coman. Ecco i candidati per il giocatore della settimana in Champions. C'è anche l'attaccante bianconero, autore di due gol in altrettanti tiri nello specchio. Gli fa buona compagnia il connazionale del Lipsia, di mestiere ufficialmente terzino, che però dalla sua ha una grande doppietta all'Istanbul Basaksehir. Poi Teté: un gol e due assist nella grande vittoria dello Shakhtar contro il Real Madrid. Dunque, l'ex juventino Coman - di cui parliamo qui -, già protagonista indiscusso dell'ultima Champions e ancora tra i migliori nella sfida tra Bayern e Atletico.Potete votare Morata cliccando qui.