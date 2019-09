C'è ancora la Fiorentina in mezzo, ma la musichetta della Champions comincia già a risuonare nell'aria. Così, in attesa della gara del Franchi, la Juventus può fare un pensierino anche sull'Atletico Madrid: Diego Simeone, infatti, ha deciso di non convocare Alvaro Morata per la trasferta dell'Atletico contro il Real Sociedad. Una scelta dettata dalle condizioni dell'ex Chelsea (e Juve) e che potrebbe indicare un ritardo nel recupero che potrebbe prolungarsi anche per l'esordio nei gironi di Champions League di mercoledì prossimo, come riporta Goal.com.