(che poi sarebbe arrivato fino in fondo, perdendo clamorosamente col Liverpool a Istanbul). Era da allora che Lionel Messi e Cristiano Ronaldo non uscivano dalla Champions entrambi agli ottavi di finale. È appena riaccaduto infatti a distanza di 16 anni, con le eliminazioni del Barça (per mano del Paris Saint-Germain) e naturalmente quella della Juventus col Porto. La fine di un'epoca calcistica si avvicina.