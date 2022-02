Tredicesima apparizione agli ottavi di Champions League per la Juve, che martedì sera affronterà in Spagna il Villarreal di Emery. In totale, in questa fase del torneo i bianconeri hanno collezionato sette successi e cinque eliminazioni, due delle quali negli ultimi due anni, quando pesarono i gol in trasferta. Dopo le tre qualificazioni precedenti, come si ricorderà, nelle ultime due stagioni la Vecchia Signora si è arresa a Lione e Porto.