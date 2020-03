Dopo l'impresa dell'Atalanta che ieri sera ha fatto sognare l'Italia intera raggiungendo i quarti di finale, la Champions riparte stasera con altre due partite: Liverpool-Atletico Madrid e Paris Saint Germain-Borussia Dortmund. Nei parigini non ci sarà Kilyan Mbappé, che, dopo l'esito negativo del test effettuato per Coronavirus, rimarrà a riposo per una tonsillite. Titolarissimo invece Erling Haaland nel Dortmund: l'attaccante classe 2000 è una macchina da gol e dopo averlo trattato a gennaio la Juventus continua a monitorarlo da lontano. Ad Anfield l'ex juventino Alvaro Morata parte dalla panchina.