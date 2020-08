Il Lione è già entrato in clima prepartita in vista del ritorno dell'ottavo di finale contro la Juventus, in programma domani sera all'Allianz Stadium. Pochi minuti fa la squadra francese è partita in direzione Torino; una volta arrivati in Italia l'allenatore Rudi Garcia è atteso per la conferenza nella sala stampa dello Stadium e successivamente guiderà la rifinitura. Conferme e dubbi di formazioni, ultimi nodi da sciogliere per l'ex allentore della Roma: domani si scende in campo, la Juve deve ribaltare lo 0-1 dell'andata.