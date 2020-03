Il ritorno di Champions League tra Juventus e Lione si giocherà a porte chiuse, ecco il comunicato del club francese: "L'Olympique Lyonnais ha preso atto delle informazioni provenienti dall'Italia in merito alla partita a porte chiuse tra JUVENTUS e OL prima del 17 marzo che vale per le fasi a eliminazione diretta della Champions League. Per il momento, questa informazione non ci è stata confermata dalla UEFA o dalla Juventus. Altre soluzioni sono anche concepibili e previste".



TIFOSI - "Per quanto riguarda i tifosi dell'OL che hanno già acquistato il loro biglietto per questa partita, saranno aggiornati non appena sapremo esattamente dove e in quali condizioni si giocherà la partita. Grazie per la vostra comprensione".