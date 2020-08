Una vera e propria macchina da gol. Con la rete del 3-0 contro il Lione, Robert Lewandowski ha trovato il gol nella nona partita di questa edizione della Champions League. Il polacco, dunque, ha segnato in ogni partita europea disputata quest'anno, avendone saltata una nel girone. Il totale recita 15 gol in Champions League. Il record di gol in un'edizione appartiene a Cristiano Ronaldo (17).