La Lazio si è presentata all’Allianz Arena aggrappandosi alle scarse chance di rimonta contro il Bayern Monaco, uscito vittorioso per 4-1 dall’andata degli ottavi di Champions League all’Olimpico di Roma. Come una sentenza, ci ha pensato ancora Robert Lewandowski, che nell’aprire le marcature nella gara di ritorno ha eguagliato Cristiano Ronaldo in un record, come riporta Opta: “Nelle ultime 5 stagioni di Champions League (dal 2016/17) nessuno ha segnato più di Robert Lewandowski nel torneo: 41 gol, al pari di Cristiano Ronaldo”.