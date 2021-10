Siamo alla terza giornata dei gironi di Champions League. E per laI bianconeri sono reduci dalle vittorie su Malmoe e Chelsea e sono primi a punteggio pieno; i russi attualmente secondi a pari merito con i Blues hanno battuto con un rotondo 4-0 il Malmoe. Allegri non avrà ancora a disposizione Paulo Dybala, ma può ritrovare Morata. Solo Ozdoev è fra gli indisponibili per Semak che avrà ancora Dzyuba al centro dell'attacco.: Kritsyk, Chistiakov, Douglas, Barrios, Lovren, Wendel, Malcolm, Claudinho, Karavaev, Dzyuba, Rakitskyy: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata