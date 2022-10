Domani sera alle 21 sarà il turno dellacontro ilHaifa ma questa sera altre squadre sono scese in campo per la fase a gironi di. Le italiane hanno vinto entrambe.a San Siro ha sconfitto ildi Pedri e Xavi per 1-0 grazie alla rete di Calhanoglu. Ilinvece si è imposto perin casa dell'Ajax. A segno prima gli olandesi con Kudus e poi Di Lorenzo, Zielisnki, una doppietta di Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone. Si è giocato anche