La serata di Champions League non si è certo limitata alla vittoria per 4-2 della Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo, che vale la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d'anticipo. Oltre ai bianconeri hanno giocato le altre due squadre del girone, con il Chelsea a fare più fatica del previsto contro il Malmö per battere il fanalino di coda del girone. Poi ha giocato l'altra italiana della serata, ossia l'Atalanta, che si è fatta rimontare due volte dal Manchester United con Cristiano Ronaldo ancora a segno come a Old Trafford. E poi altre big d'Europa...

Qui di seguito tutti i risultati e le classifiche dopo questa prima metà della 4^ giornata di Champions: