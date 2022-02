¡Os recordamos el listado de jugadores inscritos para la @LigadeCampeones

Domani si accenderanno i riflettori sullodi Villa-Real, in Spagna. L'ospite sarà la, per una nuova notte di. Il palcoscenico europeo più importante. Tra i bianconeri non è partito per la Spagna Pauloma ci saranno Adrien, Leonardoe Lucaoltre al debuttante d'eccezione Dusan. Il Villarreal invece ha diramato poco fa la lista dei, out l'attaccante Gerardma annunciata già da parecchio.per l'occasione ha convocato 12 giocatori di lista B per un totale di 26 giocatori. Questo l'elenco: