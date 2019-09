Juventus-Bayer Leverkusen: i prezzi per la prima sfida casalinga. pic.twitter.com/KcvklRyXD4 — Juventus Fans (@juventusfans) September 3, 2019

Il comunicato: "Il 4 settembre scattano le fasi di vendita, con questo calendario. La prelazione abbonati inizia, appunto, il 4 settembre alle 10 e prosegue fino a domenica 8 alle 23.59. Lunedì 9 settembre vendita in prelazione per gli abbonati seduti nei posti dedicati a Uefa e che potranno quindi scegliere un altro posto disponibile. Da giovedì 12 settembre vendita riservata ai J1897 Member, seguirà da venerdì a domenica la vendita riservata anche per i Black&White Member. Infine, da lunedì 16 settembre vendita libera".