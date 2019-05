Michele Uva, vice-presidente della Uefa, svela qualche particolare sul nuovo format della Champions League e sulla possibile fondazione di un nuovo trofeo, la "Super Champions". "È sempre la Champions League che conosciamo, con 32 squadre partecipanti - dichiara Uva Il Mattino - non si è mai parlato, e neppure mai l’Eca lo ha fatto in sede istituzionale di wild card e analisi storiche ponderate, del peso della storia del club o altro, di inviti, di giocare il sabato o la domenica. Per partecipare alla coppa ci si qualifica solo sul campo. Esattamente come è successo fino ad adesso. Stiamo studiando semplicemente come creare una evoluzione naturale del prodotto tenendo conto anche del miliardo dei tifosi di casa. ​Si sta creando un falso allarme perché stiamo facendo delle consultazioni con tutte le parti interessate ma non saranno toccati i weekend, non saranno devalorizzati i campionati”.