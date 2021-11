Fußballspiele sollten wieder ohne Zuschauer sein. Bayern wird das tun. Die hohe Mobilität bei der An- und Abreise ist aktuell nicht verantwortbar. Der Fußball hat eine große Vorbildfunktion. Wir müssen jetzt überall Kontakte reduzieren. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 30, 2021

Il presidente della Baviera,, è pronto a chiudere gli stadi per la ripresa dei contagi da Covid. La squadra principale della regione, ossia il, potrebbe quindi dover giocare la sfida di Champions League contro il, valida per la sesta giornata della fase a gironi, a"Le partite di calcio dovrebbero essere di nuovo senza spettatori - ha annunciato Soeder via Twitter -. La Baviera lo farà. L'elevata mobilità è attualmente irresponsabile. Il calcio ha una grande funzione di modello. Ora dobbiamo ridurre i contatti ovunque".